Сюжет психологического триллера основан на проблеме морального выбора и его последствий. Отчаявшись найти финансирование для своего медицинского технологического проекта, ученый-идеалист и ее супруг заключают спорную сделку с таинственным инвестором. Тайны, манипуляции и секреты побуждают героев совершать неприемлемые поступки. Действия молодой пары показывают силу одного решения, способного изменить траекторию всей жизни. История рассказывает об отказе человека от прежних нравственных принципов.