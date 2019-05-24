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Постер к сериалу Что/если
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.3
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1 постер
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.3
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Киноафиша Сериалы Что/если
Что/если (2019 - 2019) WHAT / IF 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Сюжет психологического триллера основан на проблеме морального выбора и его последствий. Отчаявшись найти финансирование для своего медицинского технологического проекта, ученый-идеалист и ее супруг заключают спорную сделку с таинственным инвестором. Тайны, манипуляции и секреты побуждают героев совершать неприемлемые поступки. Действия молодой пары показывают силу одного решения, способного изменить траекторию всей жизни. История рассказывает об отказе человека от прежних нравственных принципов.

Что/если - трейлер
Что/если
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Майк Келли
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер Anne Montgomery
Блейк Дженнер
Блейк Дженнер Sean
Джейн Леви
Джейн Леви Lisa
Луис Хертэм
Луис Хертэм Foster
Кит Пауэрс
Кит Пауэрс Todd Archer
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Что/если - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
10 законченных сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные
10 законченных сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные
Кадры из сериала
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