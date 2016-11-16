Фея тяжелой атлетики 1 сезон 7 серия смотреть онлайн
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Сезон 1 / Серия 116 ноября 2016
Сезон 1 / Серия 217 ноября 2016
Сезон 1 / Серия 323 ноября 2016
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Сезон 1 / Серия 61 декабря 2016
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Сезон 1 / Серия 914 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 1015 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 1121 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 1222 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 1328 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 144 января 2017
Сезон 1 / Серия 155 января 2017
Сезон 1 / Серия 1611 января 2017
О чем серия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Фея тяжёлой атлетики» с подачи гимнастки тренеры выясняют, что их лучшая спортсменка посещала клинику для похудения. Чан Гуль сильно разочарован в дочери, а пловец пытается поддержать близкую подругу в трудный момент.
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