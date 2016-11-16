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Киноафиша Сериалы Фея тяжелой атлетики Сезоны Сезон 1 Серия 1

Фея тяжелой атлетики 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

8.2 Оцените
10 голосов
Сезон 1 / Серия 1 16 ноября 2016
Сезон 1 / Серия 2 17 ноября 2016
Сезон 1 / Серия 3 23 ноября 2016
Сезон 1 / Серия 4 24 ноября 2016
Сезон 1 / Серия 5 30 ноября 2016
Сезон 1 / Серия 6 1 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 7 7 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 8 8 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 9 14 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 10 15 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 11 21 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 12 22 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 13 28 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 14 4 января 2017
Сезон 1 / Серия 15 5 января 2017
Сезон 1 / Серия 16 11 января 2017
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Фея тяжёлой атлетики» Бок Чжу подозревает художественных гимнасток в краже её счастливой футболки прямо перед важными соревнованиями. Чжун Хён пытается вспомнить, где он видел штангистку, на которую случайно наехал.

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