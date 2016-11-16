Фея тяжелой атлетики 1 сезон 4 серия смотреть онлайн
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Сезон 1 / Серия 116 ноября 2016
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Сезон 1 / Серия 1121 декабря 2016
Сезон 1 / Серия 1222 декабря 2016
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Сезон 1 / Серия 144 января 2017
Сезон 1 / Серия 155 января 2017
Сезон 1 / Серия 1611 января 2017
О чем серия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Фея тяжёлой атлетики» спортсменка становится пациенткой клиники по снижению веса. Ши Хо начинает ревновать бывшего парня к своей соседке по комнате, а Бок Чжу хочет ненавязчиво отблагодарить Чжэ И за одолженный зонт.
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