Фея тяжелой атлетики 1 сезон 14 серия смотреть онлайн
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Сезон 1 / Серия 116 ноября 2016
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Сезон 1 / Серия 1611 января 2017
О чем серия
В 1 сезоне 14 серии сериала «Фея тяжёлой атлетики» Ши Хо нервничает из-за первых соревнований после передозировки снотворным. Чжун Хён и Бок Чжу пытаются хранить свои отношения в тайне от близких друзей, однако это оказывается непросто.
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