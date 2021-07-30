Искусство звука с Марком Ронсоном 2021 6 серия 1 сезон
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Автотюн
Сезон 1 / Серия 130 июля 2021
Семплинг
Сезон 1 / Серия 230 июля 2021
Реверберация
Сезон 1 / Серия 330 июля 2021
Синтезаторы
Сезон 1 / Серия 430 июля 2021
Драм-машины
Сезон 1 / Серия 530 июля 2021
Искажение
Сезон 1 / Серия 630 июля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Искусство звука с Марком Ронсоном» продюсер обсуждает со своими коллегами дисторшн – технологию, сделавшую звуковое искажение неотъемлемой частью в первую очередь рок-музыки.
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