Искусство звука с Марком Ронсоном 2021 1 серия 1 сезон
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Автотюн
Сезон 1 / Серия 130 июля 2021
Семплинг
Сезон 1 / Серия 230 июля 2021
Реверберация
Сезон 1 / Серия 330 июля 2021
Синтезаторы
Сезон 1 / Серия 430 июля 2021
Драм-машины
Сезон 1 / Серия 530 июля 2021
Искажение
Сезон 1 / Серия 630 июля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Искусство звука с Марком Ронсоном» продюсер говорит об истории технологии Auto-Tune и своем менявшемся со временем отношении к ней, а также обсуждает ее с легендами поп-культуры и молодыми музыкантами.
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