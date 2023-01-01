В 1 сезоне 7 серии сериала «Входит мороженое» создатели отдают дань уважения великому жанру детектива. На этот раз речь идет о сложном сюжете, связанном с утерей органа зрения. При этом в нем замешан лось-Гитлер и собака-колонка.
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