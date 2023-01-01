В 1 сезоне 11 серии сериала «Входит мороженое» создатели замахиваются на самое святое. Да, объектом критики становится родной Голливуд. Сейчас уже все понимают, что их кино деградировало. Провидцы-шарики пришли к этому выводу еще раньше.
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