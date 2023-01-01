В 1 сезоне 3 серии сериала «Входит мороженое» черничный и клубничный шарики можно увидеть в космосе. Так что дело не обойдется без внеземных загадок и сложных теорий. Например, коровьего заговора и лунного молочка.
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