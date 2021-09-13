В 1 сезоне 6 серии сериала «Вертинский» действие происходит в начале тридцатых годов. Главный герой упорно пытается провезти через почту посылку, которую постоянно возвращают ему назад. К счастью, старый знакомый помогает Александру решить проблему.
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