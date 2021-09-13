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Киноафиша Сериалы Вертинский Сезоны Сезон 1 Серия 6

Вертинский 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Сезон 1 / Серия 1 13 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 2 13 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 3 20 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 4 27 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 5 4 октября 2021
Сезон 1 / Серия 6 11 октября 2021
Сезон 1 / Серия 7 18 октября 2021
Сезон 1 / Серия 8 25 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Вертинский» действие происходит в начале тридцатых годов. Главный герой упорно пытается провезти через почту посылку, которую постоянно возвращают ему назад. К счастью, старый знакомый помогает Александру решить проблему.

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