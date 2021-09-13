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Вертинский 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Сезон 1 / Серия 1 13 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 2 13 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 3 20 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 4 27 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 5 4 октября 2021
Сезон 1 / Серия 6 11 октября 2021
Сезон 1 / Серия 7 18 октября 2021
Сезон 1 / Серия 8 25 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Вертинский» Александр оказывается в не самой порядочной компании, но неожиданно для самого себя находит там признание и определенное взаимопонимание. А все благодаря своему врожденному таланту и чувству юмора.

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