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Вертинский 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Сезон 1 / Серия 1 13 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 2 13 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 3 20 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 4 27 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 5 4 октября 2021
Сезон 1 / Серия 6 11 октября 2021
Сезон 1 / Серия 7 18 октября 2021
Сезон 1 / Серия 8 25 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Вертинский» перед зрителями открывается совершенно неизвестная сторона жизни популярного советского артиста, идола миллионов людей по всему миру. Он жил в довольно интересное и тем не менее очень непростое время.

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