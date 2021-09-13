В 1 сезоне 3 серии сериала «Вертинский» главный герой в очередной раз попадает в неоднозначную историю, а все благодаря своему характеру. В ходе прогулки по Константинополю Александр встречает много интересных людей и заводит неожиданные знакомства.
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