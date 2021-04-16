В 5 сезоне 11 серии сериала «Ван Хельсинг» Темная стремится обрушить на реальный мир всю свою силу, которую ей помогает восстановить Оракул. Однако ее планы оказываются нарушены, когда таинственный незнакомец посещает Белый дом.
Related video
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Авторизация по e-mail