В 5 сезоне 9 серии сериала «Ван Хельсинг» двое главных героев — Ванесса и Аксель — отправляются в самые глубины Темного царства. По ходу развития событий они оба раскрывают зловещие секреты своего прошлого, которые могут помочь им в будущем.