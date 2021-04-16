В 5 сезоне 10 серии сериала «Ван Хельсинг» двое главных героев — Ванесса и Аксель — непреднамеренно спасают исторически значимую фигуру. Впоследствии становится понятно, что именно этот человек может сыграть решающую роль в их борьбе со злом.