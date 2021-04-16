В 5 сезоне 13 серии сериала «Ван Хельсинг» команда встречается лицом к лицу с Темной в жестокой битве, которая должна будет определить судьбу всего человечества. Однако после случившегося с Батори Ванесса, Джек и Вайолет не знают, как им победить.