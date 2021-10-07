Во 2 сезоне 2 серии сериала «В клетке» Док возвращается в Россию вместе с новой пассией. Его сыновья недовольны выбором отца. Тем не менее Волчку приходится снова выйти на ринг бок о бок с Доком. От исхода поединка зависят судьбы и отношения мужчин.