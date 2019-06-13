В 1 сезоне 2 серии сериала «В клетке» вернувшийся на ринг Волчок попадает в наркологический диспансер. Алексей пытается восстановить отношения с сыном, которого он не видел семь лет. У Веры появляется шанс принять участие в боях без правил.