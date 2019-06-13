В 1 сезоне 4 серии сериала «В клетке» Сергей и Ольга сближаются. Парень выясняет, что у девушки есть сын Тимофей, но мать-одиночка держит имя отца в секрете. Волчку поступает предложение сойтись на ринге с Уланбеком в честном поединке.