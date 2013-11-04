В 1 сезоне 8 серии сериала «Убить Сталина» в руки к Бережнову попадает очередной немец. На допросе капитан узнает, где и в какое время произойдет покушение. Но чтобы предотвратить убийство вождя, необходимо поймать исполнителя Мартина Хесса.
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