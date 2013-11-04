В 1 сезоне 3 серии сериала «Убить Сталина» Новицкого переводят в отряд капитана НКВД Бережнова. Группа выезжает в пригород, откуда исходит подозрительный радиосигнал. В одном из домов сотрудники обнаруживают магнитофон со взрывчаткой.
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