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Киноафиша Сериалы Убить Сталина Сезоны Сезон 1 Серия 3

Убить Сталина 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 4 ноября 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 5 ноября 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 6 ноября 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 6 ноября 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 7 ноября 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 7 ноября 2013
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 11 ноября 2013
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 11 ноября 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Убить Сталина» Новицкого переводят в отряд капитана НКВД Бережнова. Группа выезжает в пригород, откуда исходит подозрительный радиосигнал. В одном из домов сотрудники обнаруживают магнитофон со взрывчаткой.

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