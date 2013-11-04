В 1 сезоне 2 серии сериала «Убить Сталина» лейтенант Новицкий выходит на след диверсанта. Благодаря военной милиции злоумышленника сажают в клетку. Подозреваемый — капитан Самарин, который требует связаться с воинской частью. Кто он на самом деле?
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