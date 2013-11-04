В 1 сезоне 6 серии сериала «Убить Сталина» группа Бережнова чуть было не угодила за решетку. Возобновив расследование, капитан НКВД узнает от Новицкого о том, что Полина работает на немцев. Желая убедиться в этом лично, Иван едет к предательнице.