В 1 сезоне 6 серии сериала «Убить Сталина» группа Бережнова чуть было не угодила за решетку. Возобновив расследование, капитан НКВД узнает от Новицкого о том, что Полина работает на немцев. Желая убедиться в этом лично, Иван едет к предательнице.
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