В 1 сезоне сериала «Искатели правды» группа исследователей всего паранормального и необычного, происходящего на Земле, путешествует по Великобритании в надежде наткнуться на привидение или полтергейст. С помощью специального оборудования, созданного далеко не по последнему слову техники, они фиксируют любую аномальную активность, проявленную где-то поблизости. Большую часть своего свободного времени герои проводят на старинных кладбищах, в заброшенных госпиталях или обветшавших замках и активно делятся подробностями приключений в блоге. По мере развития событий исследователи узнают о неком страшном заговоре, который ведет к концу света.