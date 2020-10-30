Меню
Искатели правды 2020, 1 сезон

Truth Seekers 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Искатели правды»

В 1 сезоне сериала «Искатели правды» группа исследователей всего паранормального и необычного, происходящего на Земле, путешествует по Великобритании в надежде наткнуться на привидение или полтергейст. С помощью специального оборудования, созданного далеко не по последнему слову техники, они фиксируют любую аномальную активность, проявленную где-то поблизости. Большую часть своего свободного времени герои проводят на старинных кладбищах, в заброшенных госпиталях или обветшавших замках и активно делятся подробностями приключений в блоге. По мере развития событий исследователи узнают о неком страшном заговоре, который ведет к концу света.

7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Искатели правды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 октября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 октября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 октября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 октября 2020
