В 1 сезоне 6 серии сериала «Искатели правды» оставшись наедине, Ричард и Хелен начинают привязываться друг к другу. Оказалось, что у них есть много общего. В это же время Тойнби готовится к, вероятно, самому зловещему поступку в своей жизни.
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