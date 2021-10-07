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Киноафиша Сериалы Трудные подростки Сезоны Сезон 3 Серия 5

Трудные подростки 2019 5 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Трудные подростки»
Сезон 3 / Серия 1 7 октября 2021
Сезон 3 / Серия 2 7 октября 2021
Сезон 3 / Серия 3 14 октября 2021
Сезон 3 / Серия 4 21 октября 2021
Сезон 3 / Серия 5 28 октября 2021
Сезон 3 / Серия 6 4 ноября 2021
Сезон 3 / Серия 7 11 ноября 2021
Сезон 3 / Серия 8 18 ноября 2021
Сезон 3 / Серия 9 27 декабря 2021
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Трудные подростки» после сцены ревности Женя случайно начинает встречаться с двумя парнями одновременно. Фил предстает перед комиссией по отчислению. Тем временем Антон пытается защитить свою команду от предвзятого судьи.

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