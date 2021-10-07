В 3 сезоне 5 серии сериала «Трудные подростки» после сцены ревности Женя случайно начинает встречаться с двумя парнями одновременно. Фил предстает перед комиссией по отчислению. Тем временем Антон пытается защитить свою команду от предвзятого судьи.
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