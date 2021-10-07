В 3 сезоне 6 серии сериала «Трудные подростки» школьный тренер Антон неожиданно встречается с родителями Гены, которые явно обеспокоены его долговременным отсутствием. К счастью, друзья пытаются прикрыть парня всеми возможными способами...
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