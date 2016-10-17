В 1 сезоне 7 серии сериала «Путешественники», вернувшись к жизни своих хозяев, члены команды посещают параноидальные мысли и галлюцинации. Они видят сюжеты из своих будущих жизней до путешествия. Напарники Макларена готовят ему сюрприз.
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