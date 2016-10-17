В 1 сезоне 9 серии сериала «Путешественники» Дэвид сам принял решение о том, чтобы Марси от него съехала. При этом очень скоро он осознает, что жить без нее ему тяжело. Она сообщает ему о своей смерти, их губы смыкаются в последнем поцелуе.
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