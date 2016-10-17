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Киноафиша Сериалы Путешественники Сезоны Сезон 1 Серия 9

Путешественники 2016 - 2018 9 серия 1 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Путешественники»
Путешественники
Сезон 1 / Серия 1 17 октября 2016
Протокол 6
Сезон 1 / Серия 2 24 октября 2016
Александр
Сезон 1 / Серия 3 31 октября 2016
Зал
Сезон 1 / Серия 4 7 ноября 2016
Комната 101
Сезон 1 / Серия 5 14 ноября 2016
Гелиос-685
Сезон 1 / Серия 6 21 ноября 2016
Протокол 5
Сезон 1 / Серия 7 28 ноября 2016
Доннер
Сезон 1 / Серия 8 5 декабря 2016
Бишоп
Сезон 1 / Серия 9 12 декабря 2016
Кэтрин
Сезон 1 / Серия 10 19 декабря 2016
Марси
Сезон 1 / Серия 11 26 декабря 2016
Грейс
Сезон 1 / Серия 12 2 января 2017
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Путешественники» Дэвид сам принял решение о том, чтобы Марси от него съехала. При этом очень скоро он осознает, что жить без нее ему тяжело. Она сообщает ему о своей смерти, их губы смыкаются в последнем поцелуе.

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