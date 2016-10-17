В 1 сезоне 12 серии сериала «Путешественники» отношениям Макларена и Карли суждено закончиться. Шарлотта, выжившая в результате осечки, перезаписывается и лишает жизни всех членов команды. Она хочет уничтожить и Грейс, но Тревору удается спасти ее.
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