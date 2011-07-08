Миядзаки назвал ее кульминацией, но не объяснил, почему: вот что означает сцена с поездом в «Унесенных призраками»

Какую вековую традицию нарушил Сулейман перед смертью Хюррем: он этого не сделал даже ради матери

«Я бы не остановилась»: почему Жеглов не помог регулировщице? Зрители спорят о его жестоком поступке уже больше 40 лет

«Очень много интриги»: в 90-х была не только «Каменская» и «Улицы разбитых фонарей» — вот еще 3 детективных сериала

Легендарная песня Михалкова в «Я шагаю по Москве» бесила советскую цензуру: заставили менять текст, и все из-за Израиля

Тест для выросших на комедиях и мелодрамах СССР: вспомните 5 хитовых кинолент по кадрам с телевизором

Новый демон и поселенцы: дата выхода 4-го сезона «Извне» — если ждали в 2025-м, то у нас плохие новости

Даже Netflix признал провал «Ведьмака» — но его худшее продолжение все-таки увидит свет (а ведь хотели отменять)

Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний

«Я — бронированный титан, а он — колоссальный»: тест ко дню рождения Исаямы — покажет, какой вы гигант из «Атаки титанов»