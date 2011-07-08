В 4 сезоне 6 серии сериала «Торчвуд», находясь в разных сторонах Атлантического океана, все члены команды попадают в ловушку. Теперь им предстоит противостоять времени. Джек между тем держит путь в самый центр секретной организации.
Всего 380 слов за три часа: создатели объяснили, почему Джон Уик в 4-ой части почти перестал говорить
Сигурни Уивер отказывается смотреть сериал «Чужой: Земля»: странно, но причину поймет каждый зритель
Кто был реальным прототипом героя «Брата»: Балабанов об этом не рассказывал, но зрители нашли сразу двух «Багровых»
Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!)
«Был на грани провала»: «Москва слезам не верит» получила «Оскар» вовсе не за сюжет — один из главных героев оказался шпионом ЦРУ
Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?
А вы знаете, кто убил Адидаса в «Слове пацана»? Зрителям не показалось — варианта было два
Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?
«Любая авторучка могла убить всю магию»: чем на самом деле занимаются реквизиторы — интервью с человеком, который создает волшебство на экране
«Худший сценарий — инфаркт и инсульт»: врач объяснил, что не так с пиром в фильме «Иван Васильевич» — есть сразу 2 нюанса
Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail