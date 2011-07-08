«Может, стрельбы вообще не было»: первые кадры нового сезона «Клюквенного щербета» объяснили его финал

Кто из первого «Открытого брака» появился в продолжении? Увы, зрители зря ждали Васильева

Смеялись над «бамбарбия, кергуду», а вот «бараварли кузал» оставалось загадкой: что означает фраза Бывалого в «Кавказской пленнице»

Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди

Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить

Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте

С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран

«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы

«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)