Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Торчвуд Сезоны Сезон 4 Серия 5

Торчвуд 2006 - 2011 5 серия 4 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Торчвуд»
Новый мир
Сезон 4 / Серия 1 8 июля 2011
Экстрадиция
Сезон 4 / Серия 2 15 июля 2011
Глубокая ночь
Сезон 4 / Серия 3 22 июля 2011
Побег в Лос-Анджелес
Сезон 4 / Серия 4 29 июля 2011
Категории жизни
Сезон 4 / Серия 5 5 августа 2011
Посредники
Сезон 4 / Серия 6 12 августа 2011
Бессмертные грехи
Сезон 4 / Серия 7 19 августа 2011
Конец пути
Сезон 4 / Серия 8 26 августа 2011
Собрание
Сезон 4 / Серия 9 2 сентября 2011
Линия крови
Сезон 4 / Серия 10 9 сентября 2011
О чем серия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Торчвуд», начав работу под прикрытием, команда обнаруживает страшную тайну, которая скрывается за Днем Чуда. Гвен отправляется обратно в Уэльс. Противник приближается все ближе, а смерть обещает вернуться.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Колбаса
Колбаса 5 комментариев
Пойман с поличным
Пойман с поличным 2 комментария
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд 5 комментариев
«Может, стрельбы вообще не было»: первые кадры нового сезона «Клюквенного щербета» объяснили его финал
Кто из первого «Открытого брака» появился в продолжении? Увы, зрители зря ждали Васильева
Смеялись над «бамбарбия, кергуду», а вот «бараварли кузал» оставалось загадкой: что означает фраза Бывалого в «Кавказской пленнице»
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить
Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше