В 3 сезоне 5 серии сериала «Торчвуд», зайдя в тупик, правительство намерено выполнить требования инопланетян. Начинается секретная операция по сбору ничего не подозревающих детей на военных базах. Тем временем Гвэн и Риз пытаются спасти детей.
