Торчвуд Сезон 3 Серия 5

Торчвуд 2006 - 2011 5 серия 3 сезон

Все серии 3 сезона «Торчвуд»
Дети Земли: День 1
Сезон 3 / Серия 1 6 июля 2009
Дети Земли: День 2
Сезон 3 / Серия 2 7 июля 2009
Дети Земли: День 3
Сезон 3 / Серия 3 8 июля 2009
Дети Земли: День 4
Сезон 3 / Серия 4 9 июля 2009
Дети Земли: День 5
Сезон 3 / Серия 5 10 июля 2009
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Торчвуд», зайдя в тупик, правительство намерено выполнить требования инопланетян. Начинается секретная операция по сбору ничего не подозревающих детей на военных базах. Тем временем Гвэн и Риз пытаются спасти детей.

