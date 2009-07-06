В 3 сезоне 3 серии сериала «Торчвуд», пока Фробишер ведет переговоры с представителями инопланетной расы, выясняется, что ранее у него уже был контакт с пришельцами. Тем временем Гвэн намерена следить за происходящим через линзы помощницы Фробишера.
