Только не отпускай меня 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Только не отпускай меня
Только не отпускай меня 16+
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Только не отпускай меня»

В 1 сезоне сериала «Только не отпускай меня» главная героиня — молодая женщина по имени Наташа Коноплева — пытается свести концы с концами, работая медсестрой в обычной российской больнице. Она также помогает своей маме, ведь из-за неудачного брака у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Мама Наташи делала все возможное для того, чтобы ее дочь не выросла похожей на отца — бесхребетного пьяницу, готового сделать все что угодно ради алкоголя. Воспользовавшись связями, героиня пристраивает родственницу поближе — в свое же учреждение. Денежный вопрос неожиданно решается после встречи Наташи с богатой дамой по имени Лера. В тот злополучный день она решила совершить самоубийство, а медсестра оказалась рядом, чтобы ее остановить.

0.0
6.1 IMDb
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
