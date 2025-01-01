В 1 сезоне сериала «Только не отпускай меня» главная героиня — молодая женщина по имени Наташа Коноплева — пытается свести концы с концами, работая медсестрой в обычной российской больнице. Она также помогает своей маме, ведь из-за неудачного брака у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Мама Наташи делала все возможное для того, чтобы ее дочь не выросла похожей на отца — бесхребетного пьяницу, готового сделать все что угодно ради алкоголя. Воспользовавшись связями, героиня пристраивает родственницу поближе — в свое же учреждение. Денежный вопрос неожиданно решается после встречи Наташи с богатой дамой по имени Лера. В тот злополучный день она решила совершить самоубийство, а медсестра оказалась рядом, чтобы ее остановить.