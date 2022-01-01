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Киноафиша Сериалы Только не отпускай меня
Только не отпускай меня (2014 - ) Только не отпускай меня 16+
Год выпуска 2014
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

«Только не отпускай меня» — украинский мини-сериал, снятый в жанре драма. Действие разворачивается вокруг Наташи Коноплевой, работающей медицинской сестрой. Живет она с мамой. Денег им не хватает, но в то же время они никому ничего не должны. После серьезной ссоры с мужем мать главной героини перестает ходить. Благодаря помощи заведующего отделением Наташе удается пристроить родственницу в свою же больницу. Оказавшись в сложном материальном положении, девушка обращается за помощью к отцу, но тот лишь в очередной раз ее обманывает. В этом же городе живет мажорка Лера, которая волею судьбы сталкивается с Наташей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Петр Миронов
Анна Адамович
Анна Адамович
Константин Самоуков
Константин Самоуков
Александра Сизоненко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Только не отпускай меня - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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