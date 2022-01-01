«Только не отпускай меня» — украинский мини-сериал, снятый в жанре драма. Действие разворачивается вокруг Наташи Коноплевой, работающей медицинской сестрой. Живет она с мамой. Денег им не хватает, но в то же время они никому ничего не должны. После серьезной ссоры с мужем мать главной героини перестает ходить. Благодаря помощи заведующего отделением Наташе удается пристроить родственницу в свою же больницу. Оказавшись в сложном материальном положении, девушка обращается за помощью к отцу, но тот лишь в очередной раз ее обманывает. В этом же городе живет мажорка Лера, которая волею судьбы сталкивается с Наташей.