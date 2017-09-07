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Киноафиша Сериалы Стальная звезда Сезоны Сезон 1 Серия 5

Стальная звезда 2017 - 2020 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Стальная звезда»
И смешно, и страшно
Сезон 1 / Серия 1 7 сентября 2017
Пацан
Сезон 1 / Серия 2 7 сентября 2017
Утешение чужаков
Сезон 1 / Серия 3 7 сентября 2017
Джек
Сезон 1 / Серия 4 7 сентября 2017
Наживка
Сезон 1 / Серия 5 7 сентября 2017
Ку-ку
Сезон 1 / Серия 6 7 сентября 2017
Правда
Сезон 1 / Серия 7 7 сентября 2017
Стих на надгробье
Сезон 1 / Серия 8 7 сентября 2017
Везунчик
Сезон 1 / Серия 9 7 сентября 2017
Моя любовь — мщение
Сезон 1 / Серия 10 7 сентября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Стальная звезда» главный герой выставлен за порог родного дома. Анджела взваливает на себя ответственность за безопасность семьи. Тем временем Уайти реализует хитрый план, цель которого — заманить Джима в ловушку.

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