В 1 сезоне 10 серии сериала «Стальная звезда» для Джека наступает роковой момент. Он выяснил личность убийцы. В результате герой слетает с катушек. Для него теперь нет ни закона, ни порядка. Анджела тем временем очень хочет вернуть Анну домой.
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