Во 2 сезоне 5 серии сериала «Вверх дном» Шона обдумывает предложение Виш усыновить детей. Однако у нее имеются определенные сомнения на этот счет. Эйн встречает друга Ричарда Марка и невольно узнает о том, что новоиспеченный бойфренд думает о ней.
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