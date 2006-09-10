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Прослушка 4 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Прослушка»
Юноши лета
Сезон 4 / Серия 1 10 сентября 2006
Закройте на это глаза
Сезон 4 / Серия 2 17 сентября 2006
Классные комнаты
Сезон 4 / Серия 3 24 сентября 2006
Беглецы
Сезон 4 / Серия 4 1 октября 2006
Союзы
Сезон 4 / Серия 5 8 октября 2006
Допустимый предел погрешности
Сезон 4 / Серия 6 15 октября 2006
Быть с другими
Сезон 4 / Серия 7 29 октября 2006
Ребята с улицы
Сезон 4 / Серия 8 5 ноября 2006
Знай свое место
Сезон 4 / Серия 9 12 ноября 2006
Опасения
Сезон 4 / Серия 10 19 ноября 2006
Новый день
Сезон 4 / Серия 11 26 ноября 2006
Каждый получает свое
Сезон 4 / Серия 12 3 декабря 2006
Итоговые оценки
Сезон 4 / Серия 13 10 декабря 2006
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Прослушка» неожиданные событий настраивают Ройза против Баррелла. К счастью, Ролз приходит ему на помощь. Программа, начатая Презом, имеет неоднозначные результаты. Колвин пытается отделить деструктивных детей от обычных.

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