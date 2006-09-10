В 4 сезоне 5 серии сериала «Прослушка» неожиданные событий настраивают Ройза против Баррелла. К счастью, Ролз приходит ему на помощь. Программа, начатая Презом, имеет неоднозначные результаты. Колвин пытается отделить деструктивных детей от обычных.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Авторизация по e-mail