В 4 сезоне 2 серии сериала «Прослушка» взаимодействие Херка с градоначальником Балтимора неожиданно приобретает странный оборот. Перлман, рискуя своей карьерой в правоохранительных структурах, предоставляет Фримону и Сиднору необходимые боеприпасы.
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