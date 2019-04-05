Во 2 сезоне 9 серии сериала «Тик» Тик и Артур решают присоединиться к Флагу-5. Они проходят инициацию вместе со своими товарищами по команде. Уолтер и Дот не дают Артуру исполнить его мечту. Герцог совершает смертельный шаг в сторону AEGIS.
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