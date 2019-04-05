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Тик 2016 - 2019 10 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Тик»
Урок первый: Думай быстро!
Сезон 2 / Серия 1 5 апреля 2019
AEGIS и ты
Сезон 2 / Серия 2 5 апреля 2019
Горячий бежевый!
Сезон 2 / Серия 3 5 апреля 2019
Кровь и торт
Сезон 2 / Серия 4 5 апреля 2019
Магия реальна
Сезон 2 / Серия 5 5 апреля 2019
Категорически говоря
Сезон 2 / Серия 6 5 апреля 2019
Лей-Ло, Хо!
Сезон 2 / Серия 7 5 апреля 2019
Джоан!
Сезон 2 / Серия 8 5 апреля 2019
В лесу
Сезон 2 / Серия 9 5 апреля 2019
Выбери любовь!
Сезон 2 / Серия 10 5 апреля 2019
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Тик» Тику, Артуру, Дот и другим членам семейства предстоит решающая схватка с Герцогом и AEGIS. Мисс Линт открывает всем свою настоящую цель, а Супериан терзается мыслями о геноциде – он взвешивает все за и против.

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