Во 2 сезоне 10 серии сериала «Тик» Тику, Артуру, Дот и другим членам семейства предстоит решающая схватка с Герцогом и AEGIS. Мисс Линт открывает всем свою настоящую цель, а Супериан терзается мыслями о геноциде – он взвешивает все за и против.
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