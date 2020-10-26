В 1 сезоне 2 серии сериала «Сестра» Натан вспоминает вечеринку, на которой он познакомился с Элис, и полицейский допрос, во время которого скрыл факты той ночи. В настоящем они вместе с Бобом должны вернуться на то самое место, где всё произошло.