В 3 сезоне 3 серии сериала «Грешница» Джейми становится хуже изо дня в день. Рождение сына может спровоцировать более серьезные трудности. Гарри находит какие-то следы неподалеку от захоронения во дворе Сони. Улики отправляются на экспертизу.
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