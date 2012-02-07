В 1 сезоне 2 серии сериала «Река» команда сталкивается в тропических лесах Латинской Америки с потусторонней силой. В тело Джахель вселяется дух, как-то связанный с пропавшим Эмметом. Далее путешественники находят ритуальное дерево из легенды.
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