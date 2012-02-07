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Киноафиша Сериалы Река Сезоны Сезон 1 Серия 7

Река 2012 7 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Магус
Сезон 1 / Серия 1 7 февраля 2012
Марбэли
Сезон 1 / Серия 2 7 февраля 2012
Слепцы
Сезон 1 / Серия 3 14 февраля 2012
Хороший человек
Сезон 1 / Серия 4 21 февраля 2012
Персики
Сезон 1 / Серия 5 28 февраля 2012
Доктор Эммет Коул
Сезон 1 / Серия 6 6 марта 2012
Эксперимент
Сезон 1 / Серия 7 13 марта 2012
Плыви, плыви, плыви твоя лодка
Сезон 1 / Серия 8 20 марта 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Река» исследователи получают координаты местонахождения Эммета Коула. Кажется, что жуткая экспедиция подошла к концу. Но радоваться рано: высадившись на берег, команда обнаруживает десятки человеческих трупов.

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