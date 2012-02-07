В 1 сезоне 7 серии сериала «Река» исследователи получают координаты местонахождения Эммета Коула. Кажется, что жуткая экспедиция подошла к концу. Но радоваться рано: высадившись на берег, команда обнаруживает десятки человеческих трупов.
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